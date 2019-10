Marcia della Pace con le scuole di Calolzio

Tutte le scuole primarie, secondarie e dell'infanzia di Calolziocorte parteciperanno alla Marcia della Pace in programma mercoledì 13 novembre con ritrovo alle ore 9.50 al Lavello. Lo ha annunciato la professoressa Anna Bruna Frigerio, vicepreside dell'Istituto comprensivo calolziese, ricordando inoltre che lunedì 4 novembre alle ore 9.20 gli alunni del territorio, compresi quelli delle superiori Rota, celebreranno inoltre la giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate.

Alla Marcia della pace con i bambini e gli studenti di Calolzio prenderanno parte anche i gruppi di cammino e i volontari del piedibus, con il patrocinio del Comune. "Stendiamo lenzuola di pace per un prato di pace" è il messaggio pensato per la manifestazione del 13 novembre.

«Queste iniziative si inseriscono in un progetto più ampio denominato "Cittadinanza e legalità" inserito nel "Ptof" che ha come obiettivo quello di sviluppare il senso civico dell’essere cittadino attraverso la partecipazione e la rappresentatività - spiega Anna Bruna Frigerio - La scuola vuole permettere agli allievi di confrontarsi, avviandoli in tal modo all’effettiva pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, bisogni, desideri, e nell’esercizio consapevole dei propri e altrui diritti. Con manifestazioni come la Marcia della pace puntiamo inoltre ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza dell’insieme di convenzioni, leggi e regole che caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei valori di rispetto e di convivenza civile che aiutano a diventare adulti e responsabili. Ringrazio a nome della Dirigente e di tutto il personale della scuola coloro che vorranno essere presenti». La manifestazione è dunque aperta a tutti.