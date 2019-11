Omaggio ad Alda Merini al monastero del Lavello

Ha regalato emozioni e momenti di riflessione in molti comuni del territorio, andando anche oltre i confini della provincia lecchese, proponendo pensieri e poesie di Alda Merini. Ora l'autore Paolo D'Anna (nella foto sotto) porterà il suo ultimo lavoro nella sua Calolziocorte, in particolare nella suggestiva cornice del monastero di Santa Maria del Lavello.

In occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale propone infatti l’iniziativa “Il muro di Alda - Un ricordo omaggio a Alda Merini”, spettacolo teatrale a cura di Paolo D’Anna, che si terrà domenica 24 novembre alle ore 21.15 presso la sala conferenze del monastero calolziese.

Il muro di Alda è uno spettacolo intenso e coinvolgente dove l’autore racconta l’incontro con Alda Merini, una delle figure più importanti della poesia italiana del Novecento. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello.

L'iniziativa, proposta proprio nel decennale della scomparsa della poetessa milanese, assume ancora più valore perchè pensata come momento di riflessione su un tema di allarmante attualità qual è la violenza sulle donne. Come ricordato dall'assessorato agli eventi e associazioni guidato da Cristina Valsecchi, tutta la cittadinanza è invitata. Per informazioni contattare la Biblioteca civica Caterina Cittadini al numero 0341 643820.

