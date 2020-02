A Calolzio la presentazione del libro "Rosso mafia"

"Rosso mafia, la 'Ndrangheta a Reggio Emilia" è il titolo del libro edito da Bompiani che verrà presentato venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 nel salone dell'oratorio di Sala. Alla serata interverranno gli autori del volume, Nando Dalla Chiesa (direttore di Cross e professore all'Università degli studi di Milano) e Federica Cabras (ricercatrice dell'Università degli studi di Milano).

L'incontro organizzato nella frazione di Calolziocorte sarà moderato da Pierpaolo Farina, ideatore di wikimafia, la prima e più grande enciclopedia sul fenomeno mafioso, libera e gratuita, creata da esperti e attivisti antimafia.

L'iniziativa è promossa dalla parrocchia di Sala in accordo con Wikimafia e sarà un'occasione preziosa per fare il punto sulle pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata anche nel Nord e Centro Italia, con un'attenzione specifica alla realtà emiliana, e su come anche la società civile debba giocare un ruolo importante al fianco delle forze dell'ordine nel contrastare ogni fenomeno mafioso. Un tema rispetto al quale è necessario tenere sempre molto alta l'attenzione. La serata è a ingresso libero.