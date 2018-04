Camminando con le Pro Loco, da Imbersago a Brivio

Si passeggia da Imbersago a Brivio - domenica 8 aprile - con la prima tappa di Camminando con le Pro Loco 2018, escursioni guidate per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province di Lecco e di Monza e Brianza promosse da UNPLI Lombardia con il patrocinio della Provincia di Lecco, il coinvolgimento di enti locali e parchi regionali ed il supporto di 24 Pro Loco.

I percorsi proposti per la nuova edizione sono differenti dagli anni scorsi, invariato è però il tema della manifestazione: "Tra saperi e sapori di Brianza, Lario e Valsassina". "Si andrà a scoprire il territorio in modo slow - spiegano gli organizzatori - con approfondimenti di carattere storico, artistico, religioso e gastronomico, per appassionare e coinvolgere i partecipanti, che nelle scorse edizioni hanno risposto in numero sempre maggiore, attraverso esperienze ricche ed autentiche".

IL PROGRAMMA DELLA 1^ TAPPA

Partendo dalla scoperta dei segreti del Traghetto di Leonardo il percorso si snoda lungo l'alzaia del fiume dove si possono ammirare numerose specie di uccelli acquatici e la meravigliosa flora spontanea primaverile, fino a Brivio, passando dal Toffo e dal Molinazzo e transitando sotto il centenario ponte sull'Adda. Nel borgo di Brivio si visitano la Casa Natale di Cesare Cantù, la Piazzetta Sinagoga, l'Oratorio di Sant'Antonio Abate, il Castello, il Palazzo Comunale con la copia della Capsella e l'Oratorio di San Leonardo con l'affresco della Madonna del Latte di scuola leonardesca. Dopo il pranzo al santuario della Madonna del Bosco si potrà ammirare lo scurolo, l'esposizione dei dipinti raffiguranti le grazie ricevute e i documenti riguardanti la Storia dei quattrocento anni del Santuario, quindi nel centro storico, in municipio per vedere l'esposizione dei vincitori delle 15 edizioni del premio Morlotti e le meravigliose sculture di Giuseppe Laini, poi nella Chiesa di San Paolo per vedere la pala del Nuvolone.

Il ritrovo è alle ore 8 presso il centro polifunzionale di via Resegone a Imbersago.

Per informazioni: proloco.imbersago@libero.it oppure proloco.brivio@virgilio.it.