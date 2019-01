46ª Camminata dell'Amicizia

Il Gruppo Amici chiama a raccolta sportivi, famiglie e bambini per la tradizionale manifestazione podistica di Bosisio Parini.

Infatti prenderà il via domenica 31 marzo 2019 la 46° Camminata dell’Amicizia, marcia non competitiva con percorsi di 7 e 12 km aperta a tutti e riconosciuta per i concorsi FIASP, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo.

Il ricavato della manifestazione sarà a sostegno del Pellegrinaggio a Lourdes, dei progetti di cooperazione internazionale di OVCI e del Progetto ArrediAMO: nuovi arredi per i locali e i box di riabilitazione dei bambini.

Per tutte le informazioni http://www.lanostrafamiglia.it/