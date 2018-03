45ª Camminata dell'Amicizia

Il Gruppo Amici chiama a raccolta sportivi, famiglie e bambini per la tradizionale manifestazione podistica di Bosisio Parini.

Infatti prenderà il via domenica 8 aprile 2018 la 45° Camminata dell’Amicizia, marcia non competitiva con percorsi di 7 e 12 km aperta a tutti e riconosciuta per i concorsi FIASP, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo.

Il ricavato della manifestazione sarà a sostegno del Pellegrinaggio a Lourdes, dei progetti di cooperazione internazionale di OVCI e del Progetto ArrediAMO: nuovi arredi per i locali e i box di riabilitazione dei bambini.

Il programma:

6.00 - apertura cancelli

7.30 - accensione fiaccola presso il Sacello del beato Luigi Monza a Ponte Lambro

7.45 - partenza fiaccolata da Ponte Lambro ad opera del G.S. S. Maurizio di Erba

8.00 - inizio punzonatura

8.30 - arrivo della fiaccolata accompagnata dalla fanfara dei bersaglieri Guglielmo Colombo di Lecco e accensione del tripode per mano dei testimonial della 45° Camminata dell'Amicizia

8.45 - partenza carrozzine

9.00 - partenza generale

10.30 – inizio premiazione primi arrivi

12.00 - premiazione gruppi

Risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago

14.30 - Spettacoli e intrattenimenti



ristori lungo il percorso e all'arrivo

panificatori di Como- Lecco

pista veicoli per bambini

tour in elicottero a pagamento

arrampicata sugli alberi dai 4 anni in poi con Floricultura Sangiorgio Vittorio e Salus Arboris di Andrea Borrone

esposizione fotografica del Gruppo Facebook BarlafüS Maltrainsem Amici della Fotografia in Lombardia

16.45 - Santa Messa con la partecipazione della Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana B.za

Per tutte le informazioni http://www.lanostrafamiglia.it/