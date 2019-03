Camminata dei piedibus insieme all'Istituto comprensivo di Olginate

Alunni e volontari di Olginate, Garlate e Valgreghentino insieme per la Camminata non competitiva dei piedibus. L'iniziativa "Camminando si fa cammino" dell'Istituto comprensivo che riunisce i tre paesi, si terrà sabato 6 aprile con ritrovo alle ore 9 presso la scuola media di Olginate. Da qui, poco più tardi, bambini e adulti partiranno per un percorso di circa 7 chilometri insieme ai rappresentanti di associazioni e istituzioni locali. (Nella foto sopra un'immagine dell'ultima edizione della Marcia dei diritti dell'infanzia che si è svolta a Olginate con il piedibus)

La prima tappa è prevista alle 10 al Museo della Seta di Garlate, la seconda alle 11 alla biblioteca di Valgreghentino e la terza a mezzogiorno nella palestra di Olginate per il gran finale con rinfresco e saluti. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a sabato 13 aprile.

I bambini dovranno essere accompagnati da adulti che ne hanno la responsabilità, l'iscrizione è di un euro a persona. Tutti sono invitati a partecipare a questa iniziativa promossa in uno dei territori lecchesi dove il piedibus registra maggiore successo e partecipazione.

«Per il primo anno viene proposta un'iniziativa in cui vengono coinvolte tutte le scuole primarie del comprensivo di Olginate, e la scuola secondaria - commenta Silvia Cazzaniga a nome del piedibus di Olginate - Sul tema d'Istituto "Camminando si fa cammino" quest'anno i tre piedibus dell'Istituto (attivi nelle scuole primarie di Olginate, Garlate e Valgreghentino), hanno organizzato insieme, con Pro loco Olginate come capofila, con la collaborazione di Scuolaboriamo, il patrocinio dei tre comuni e il supporto di diverse realtà del territorio (Isola Stupidèra, Associazione Carabinieri Olginate, Gruppo Alpini Olginate, Pro loco Valgreghentino, Protezione civile Garlate), una manifestazione che, partendo dalla scuola media, farà tappa in ogni comune coinvolto passando dal Museo della Seta di Garlate, dalla biblioteca di Valgreghentino, per giungere alla palestra di Olginate. Oltre alle tre scuole primarie dell'Istituto comprensivo anche la scuola secondaria parteciperà alla camminata con il gruppo dei ragazzi tutor sportivi (progetto Pon), guidati dai loro professori».

