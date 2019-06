Una camminata in lingua spagnola dal Bione a Vercurago

Una camminata "in lingua spagnola" con il gruppo di cammino Nordic Walking Giretto. L'iniziativa si terrà nella serata di venerdì 28 giugno con il coordinamento dell'istruttore Gianluigi Maggioni e della docente di spagnolo Ana Lia Zamorano. Due i percorsi previsti sul Lungoadda lecchese, dal Bione a Vercurago e ritorno: uno di 5,2 chilimetri e un altro un po' più lungo di 7,5 km.

«Il ritrovo è previsto alle 19.15 nel parcheggio del Palataurus, in via Giacomo Brodolini e Lecco - spiegano i promotori - Cammineremo sulla ciclopedonale verso Vercurago accompagnati da una insegnante di spagnolo e dai suoi alunni. Sarà un'occasione per rispolverare questa meravigliosa lingua. Durante il percorso si terranno conversazioni in spagnolo e si potranno chiedere chiarimenti in merito. La camminata è aperta a tutti».

Per partecipare alla camminata "Nordic Walking Giretto: Habla Espanol" è richiesta la prenotazione, l'adesione è gratuita (è possibile noleggiare i bastoncini a 2 euro). Per il resto basta iscriversi tramite il link che riportiamo nell'articolo e vestire un abbigliamento sportivo adatto alla stagione con scarpe da ginnastica. La camminata prenderà il via alle ore 19.30 di venerdì 28 e si concluderà verso le 21.30.