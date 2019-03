Camminata in rosa a Valgreghentino all'insegna di informazione e prevenzione. Domani, domenica 3 marzo, si terrà infatti la corsa non competitiva aperta a tutti lungo un percorso di sei chilometri tra il verde e le strade del paese. L'iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Valgreghentino con il sostegno del Comune, in occasione del week-end in rosa che si è aperto ieri, venerdì, con una serata dedicata a "I tumori al collo dell'utero: screening e vaccinazione Hpv" con intervento della dottoressa Annalisa Villa, specialista in ginecologia all'ospedale di Lecco.

Ora è tutto pronto per la camminata. Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 di domenica 3 marzo presso il Polo scolastico di Valgreghentino. L'iscrizione costa 5 Euro (gratis per i bambini fino a 5 anni) ed è comprensiva di gadget, frutta e thè caldo. Tutta la popolazione è invitata.