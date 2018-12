Campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade

Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 10 in piazza Garibaldi a Lecco sarà attivo un gazebo per promuovere la sicurezza dei ciclisti sulle strade. Durante la giornata verrà distribuito il materiale informativo utile. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Fiab - Lecco Ciclabile con il patrocinio del Comune di Lecco.

Il nome scelto per la campagna di sensibilizzazione è "Ciclista illuminato: pedala in sicurezza di sera e di notte, fatti vedere", e ricorda ai fruitori delle due ruote quanto sia importante avere sulla propria bici tutto ciò che occorre per la sicurezza: luce anteriore bianca o gialla; luce posteriore rossa; gemma retroriflettente posteriore rossa; gemme retroriflettenti gialle sui fianchi dei pedali; gemme retroriflettenti gialle sui lati di ogni ruota oppure copertoni con strisce riflettenti sui fianchi; casacca con inserti retroriflettenti, che dal 2010 è obligatoria fuori città dopo il tramonto (e consigliata sempre).