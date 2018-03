Campi residenziali nella Natura per famiglie, bambini e ragazzi 9-19 anni, anche in inglese! A grande richiesta, un campo per soli papà e figli/e!



Siamo partiti da un bosco impenetrabile e pieno di vita, che da mezzo secolo non conosceva l'uomo ma che, grazie all'impegno di ciascuno di noi, ha

cominciato a ri-Innovarsi.

In questo luogo, oggi attrezzato e accogliente, ospiteremo L’11^ ed. dei CAMPI CREATIVI AMBIENTALI, per piccoli e grandi; un’avventura autentica e fuori dal comune, in profonda immersione nella natura e nei suoi ritmi, con notti in tenda.

Un'esperienza eco-sostenibile, di autonomia e convivenza con gli altri, in cui prenderci cura di boschi, sentieri e torrenti, conoscere meglio noi stessi, scoprire antichi saperi e nuove tecnologie. Un viaggio lungo i sentieri e nella Storia del Monte di Brianza, con note artistiche e musicali, sapori unici preparati con le nostre mani e un pizzico di follia. Insieme nella natura per stare bene, affrontare le incertezze e reinventare il futuro, a partire da ciò che è più essenziale e vero… perchè

“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto”. (Albert Einstein)

- IN TENDA CON I 5 SENSI , dal 10/06 al 16/06. 9 -13 anni (dalla 4^ elementare alla 2^ media)

- PACHAMAMA, dal 17/06 al 23/06. 10-13 anni (dalla 5^ elementare alla 2^ media).

- CASA NATURA 9^ed., dal 29/06 al 01/07. Per tutti/e

- VIAGGIO NEL BOSCO CAPOVOLTO, dal 02/07 al 08/07. 14- 19 anni (dalla 3^ media alla 5^ superiore)

- INTERNATIONAL GREEN JOBS CAMP in lingua inglese, dal 9/07 al 19/07. 14- 19 anni (dalla 3^ media alla 5^superiore)

- LA TENDA NEL BOSCO - 2^ ed. L'esperienza naturale per papà e figli/e Dal 20 al 22/07



Iscrizioni entro il 10 maggio