Campi estivi in tenda: casa natura

dal 26 al 28 giugno 2020

3 GIORNI



Insieme nel bosco: grandi e piccoli, genitori e figli, nonni, single…Tra tende, cibo autoprodotto, musica, arte, racconti e tante emozioni. Alla ricerca di ritmi e relazioni più umane, di gioia e cooperazione, con un pizzico di follia.



Contributo: 100 € a persona; 80 € a figlio under 18. Sconto forfettario per famiglie di 4 persone: 280 € a famiglia. Per famiglie di 5: 300 € a famiglia

Comprende cibo, ospitalità in tenda, attrezzature (tensostruttura, cucina attrezzata, forno, pannelli solari, docce, compost toilette) laboratori artistici e manuali e la presenza h24 di un operatore (ogni 5-7 ragazzi/e) che garantisce la relazione e la cura del singolo e del gruppo. Non portate soldi in più, non serviranno!



Per info e iscrizioni

3881996072

crazylienza@liberisogni.org

www.liberisogni.org/campiestivi

13 marzo ore 20.45 serata di presentazione presso il Parco Ludico di Galbiate (LC), via Bergamo 1