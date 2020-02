Campi estivi in tenda: in tenda con papà

Dal 17 al 19 luglio 2020

Un’attività dedicata esclusivamente ai papà e ai loro figli/e: alla riscoperta della propria selvaticità, per ritrovare il senso maschile della cura. Finalmente il posto giusto per esplorare una forma di responsabilità creativa e naturale con i nostri figli. Un’occasione per dare loro affetto nel modo in cui ce lo chiedono e scoprire insieme il bosco, gestire la quotidianità tra cibo, avventura e riposo. Un’occasione per lasciar libere le mamme di prendersi un bel week end di vacanza, lontane da marito e bambini, per poi eventualmente raggiungerli nel cerchio finale della domenica.



Contributo: 200€ papà e 1 figlio, papà e 2 figli 250€; papà e 3 figli 300€. Speciale festa del papà: sconto del 10% se ti iscrivi entro il 19 marzo

Comprende cibo, ospitalità in tenda, attrezzature (tensostruttura, cucina attrezzata, forno, pannelli solari, docce, compost toilette) laboratori artistici e manuali e la presenza h24 di un operatore (ogni 5-7 ragazzi/e) che garantisce la relazione e la cura del singolo e del gruppo.



Per info e iscrizioni

3881996072

crazylienza@liberisogni.org

www.liberisogni.org/campiestivi

13 marzo ore 20.45 serata di presentazione presso il Parco Ludico di Galbiate (LC), via Bergamo 1