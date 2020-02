Campi estivi in tenda: together in the forest

Dal 29 giugno al 5 luglio 2020

7 GIORNI

Ragazzi/e di tutta Europa insieme, in un’indimenticabile esperienza

nella natura. Arte, musica, creazioni manuali e molteplicità di linguaggi espressivi per scoprire insieme una grammatica comune. Durante il campo si svolgeranno

workshop di land art, escursioni,

laboratori di cucina, cura di sentieri

e di torrenti. Pizza nel forno a legna, falò, nuove amicizie. Per un’esperienza selvaggia in natura.

Non serve conoscere in modo eccellente l’inglese, sarà un buon modo per impararlo più facilmente.

Si rilascia certificato delle competenze acquisite per i crediti scolastici.



Contributo: 350€

Comprende cibo, ospitalità in tenda, attrezzature (tensostruttura, cucina attrezzata, forno, pannelli solari, docce, compost toilette) laboratori artistici e manuali e la presenza h24 di un operatore (ogni 5-7 ragazzi/e) che garantisce la relazione e la cura del singolo e del gruppo. Non portate soldi in più, non serviranno!



Per info e iscrizioni

3881996072 - crazylienza@liberisogni.org

www.liberisogni.org/campiestivi

13 marzo ore 20.45 serata di presentazione presso il Parco Ludico di Galbiate (LC), via Bergamo 1