Capodanno a Lecco

Il 31 dicembre 2018 la Città di Lecco ospiterà un grande show, questa volta tutto dedicato alla magia e all’illusionismo. Saranno protagonisti alcuni dei più importanti artisti internazionali della magia e dell’illusionismo. Si alterneranno sul palco numeri di magia, disegni con la sabbia, escapologia e ombre magiche, che ci accompagneranno nel nuovo anno.

Spettacolo di magia

inizio ore 22 - Piazza Cermenati

Presentatore della serata sarà Samuel “Il Ventriloquo”, vincitore di “Italia’s got talent” edizione 2013. La ventriloquia è una tecnica che permette a una persona di parlare, usando una o più voci, senza muovere i muscoli facciali. Il ventriloquo dà l’illusione allo spettatore che lui parli con il ventre o che la voce provenga da qualcun altro. Federico Pieri - Disegni di sabbia e ombre cinesi Prestigiatore professionista - partecipante all’edizione 2011 di “Italia’s got talent” . L’arte di manipolare la sabbia: un tavolo luminoso, una telecamera e un video proiettore che riprendono immagini e gesti proiettati, realizzati a vista soltanto con le mani, con il corpo e un po’ di magia. Mirco Menegatti - Magia con le colombe Campione italiano di magia al “Master of Magic” edizione 2011. Eccezionale manipolatore, ineguagliabile nel classico numero con le colombe. Magic Martin - Spettacolo di illusionismo Il Mago Martin è stato ospite nei migliori show televisivi in oltre 40 paesi nel mondo. Interventi di magia i cui effetti sono ritenuti impossibili. Miss Genny and Moris Show - Spettacolo di escapologia La prima e unica donna italiana a rappresentare l’antica arte magica dell’escapologia, arte della fuga, capacità di divincolarsi da costrizioni fisiche (bauli, camicie di forza, manette etc.). Ha partecipato all’edizione 2016 di “Italia’s got talent”. Van Denon e Nicole Magic Show - Spettacolo di illusionismo Van Denon e Nicole, illusionisti internazionali, caratterizzano le loro performance con illusioni originali e talvolta molto pericolose. Organizzazione: Comune di Lecco - Produzione: Spettacolitalia - Direzione artistica: Alberto Giorgi - Regia: Gianluca Tagliaferri

Spettacolo pirotecnico

inizio ore 24 - Lungolario Isonzo (Monumento dei Caduti)