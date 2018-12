Capodanno a Livigno

Cercate un Capodanno alternativo alle solite feste nel Lecchese, magari in quota, circondati dalla neve? Forse è il caso di dare un'occhiata all'offerta di Livigno per la notte di San Silvestro.

Come ogni anno, i festeggiamenti nel Piccolo Tibet saranno inaugurati alle 18 dalla tradizionale Fiaccolata dei Maestri di Sci presso il Campo Scuola 23. Le piste cittadine scintilleranno illuminate dalle torce portate da maestri e istruttori che, tenendosi per mano, scenderanno in paese ancora con gli sci ai piedi dopo una giornata di lavoro. Uno spettacolo magico che ogni anno richiama l’attenzione di moltissimi partecipanti. Aperta al pubblico, la fiaccolata coinvolge tutti: anche i turisti possono attivamente partecipare all'evento acquistando una torcia al costo di 5 euro. Ai piedi della pista, una grande brigata aspetta i partecipanti dell'evento, stretti intorno a un falò su cui campeggia l’insegna dell’anno appena trascorso: il fuoco, appiccato con le loro fiaccole, è un rito propiziatorio con cui tutta Livigno si appresta simbolicamente ad accogliere l’anno nuovo, sorseggiando un corroborante bicchiere di vin brulé. Oltre ad essere di buon auspicio, le fiamme gioiose del falò danno il via ufficiale ai festeggiamenti del Capodanno, che già dall’imbrunire inizieranno in tutti i locali, hotel, bar e ristoranti del paese.

Nel centro sportivo

Il centro sportivo e di benessere Aquagranda Active You! aprirà le porte del suo mondo di relax e divertimento proprio alle 18.30, pronto ad accogliere chi desidera festeggiare il Capodanno in modo non convenzionale. Dalle 19.30 un ottimo aperitivo a buffet accoglierà gli ospiti accompagnandoli fino al cenone alle 20 a bordo vasca nell'area Wellness&Relax con un menù gourmet a scelta tra pesce e carne con antipasto, primo, secondo e dolce. Gourmanderie, musica dal vivo e benessere saranno gli ingredienti chiave di un'esperienza tutta da personalizzare, per chi sceglierà di accogliere il 2019 in pieno relax tra saune, rituali Aufguss con Aufgussmeister Aisa e relax con sottofondo di campane tibetane disponibili anche durante la cena tra una portata e l'altra. A mezzanotte per festeggiare in grande stile ci sarà un brindisi a base di Champagne sotto le stelle per poi continuare la serata in area wellness. Per chi desidera festeggiare solo la mezzanotte è disponibile l'ingresso alle ore 23. Per chi preferisce festeggiamenti più tradizionali, il rito del Cenone di Capodanno prenderà il via alle ore 19 in tutti i locali di Livigno, in alta quota o in centro paese.

Party nei disco pub

Il Piccolo Tibet offre numerosissime opportunità per cenare fuori casa tutto l’anno, e a Capodanno baite e rifugi, ristoranti gourmet, pub, pizzerie e trattorie specializzate in cucina del territorio non fanno eccezione, proponendo a locali e turisti serate a tema e menù degustazione adatti a tutte le esigenze e le età, dalla cena romantica ad allegri festeggiamenti in famiglia o tra amici. In un crescendo di attesa e divertimento, il vero countdown verso la mezzanotte inizierà intorno alle 22, con l'apertura dei Party di Capodanno nei disco pub e nei famosi locali dell'après ski in paese e sulle piste. Tante le proposte per brindare all'anno nuovo tra apericena e dj set, animazioni a tema e bollicine. L'imperdibile spettacolo pirotecnico di mezzanotte illuminerà con i suoi mille colori scintillanti il centro paese e tutte le montagne circostanti: uno spettacolo mozzafiato che per qualche minuto farà alzare insieme ai calici tutti gli occhi al cielo, rendendo ancora più emozionante lo scambio degli auguri. Un attimo di incanto prima di ricominciare a fare festa, ballando fino all’alba oppure assaporando la magia di una discesa in notturna su un gatto delle nevi dopo un brindisi in alta quota.