Mercatini di Natale a Carenno

Anche Carenno si colora con i tradizionali Mercatini di Natale. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, si terrà sabato 21 dicembre dalle ore 17 alle 23 lungo le vie del paese. Insieme alle bancarelle di hobbistica ci saranno anche punti ristoro riscaldati e un percorso presepe.

Per i bambini verrà inoltre proposto anche il gioco "Caccia al Natale" con ritrovo alle 17 in piazza Carale. In serata, presso la chiesa vecchia, ci sarà poi uno scambio di auguri insieme ai personaggi della natività e al coro San Biagio. Si tratta della terza edizione serale della manifestazione, come sempre aperta a tutti.