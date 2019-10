A Carenno fiera dei cavalli e Mostra Agricola della valle San Martino

Il mondo contadino in mostra con uno spazio speciale dedicato all’allevamento dei cavalli. Domenica 13 ottobre il comune di Carenno ospiterà ancora una volta una delle manifestazioni simbolo del territorio: la Mostra Agricola della Valle San Martino, giunta quest’anno alla 28esima edizione.

Il programma

L’appuntamento è dalle ore 8 alle 17.30 in località Puntisei. Qui i visitatori potranno trovare stand con prodotti tipici, attrezzi di lavoro, laboratori, iniziative per i bambini fino al tradizionale concorso dedicato agli equini. Sarà come sempre protagonista il cavallo haflinger (o avelignese): la rassegna con valutazione dei puledri e attribuzione dei punteggi inizierà già alle 9. Poco più tardi verranno aperte tutte le postazioni, mentre alle 10 si terrà la presentazione delle attività tematiche a cura delle associazioni della Comunità montana: agricoltori, castanicoltori, olivicoltori e allevatori. Alle 11 saluto delle autorità, alle 11.30 il concorso dei cavalli entrerà nel vivo con la presentazione dei soggetti migliori e la valutazione della commissione giudicatrice. Ci sarà anche la possibilità di pranzare sul posto, gli stand gastronomici apriranno alle 12.30. Alle 14.30 premiazione dei partecipanti alla mostra agricola, poco prima della presentazione (ore 15) delle attività tematiche sempre a cura delle associazioni della Comunità montana. Sempre nel pomeriggio, intorno alle 15.30, verranno attivati i laboratori per bambini e ragazzi che dureranno fino al termine della manifestazione, durante la quale sarà sempre possibile degustare e acquistare prodotti del territorio. Per l'occasione la Pro loco Carenno proporrà inoltre una burollata, con castagne rigorosamente a Km zero.

Gli organizzatori

La Mostra Agricola della Valle San Martino di domenica 13 è organizzata come sempre dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino e dal Comune di Carenno, con il sostegno di Regione Lombardia, Bim, Gal e associazioni operative sul territorio. L’obiettivo degli enti guidati dal presidente Carlo Greppi e dal sindaco Luca Pigazzini è quello di promuovere le attività locali legate al mondo mondo dell'agricoltura e dell’allevamento valorizzando allo stesso tempo le località e montane a partire proprio da Carenno, le aree agricole e i prodotti tipici. Altro aspetto importante riguarda la formazione e il coinvolgimento dei giovani nella conoscenza di questi mestieri, senza dimenticare l’impegno per riunire e mettere in rete gli operatori del settore: aziende private, allevatori, enti locali e associazioni. Nell’occasione si potrà anche pranzare nei punti ristoro: albergo ristorante Carenno, Albergo ristorante Rosa, Albergo ristorante Bellavista, Bar Malibù, locanda Colle di Sogno e bar del centro.