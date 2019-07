Carlo Calenda ospite a Lecco

Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo Economico nei Governi Renzi e Gentiloni e attualmente eurodeputato, ha accettato l'invito dell'onorevole Gian Mario Fragomeli a

essere a Lecco, il prossimo giovedì 18 luglio, per un'iniziativa sui temi del nuovo assetto comunitario e delle relative priorità politiche dell'Unione, con particolare attenzione alle

prospettive di sviluppo economico - industriale del Paese.

Nel corso dell'incontro - che vedrà anche la partecipazione del Senatore Alessandro Alfieri, componente della III Commissione Affari esteri - Calenda dialogherà con Lorenzo Riva, qui in veste di Vicepresidente della Camera di Commercio di Como - Lecco.



L'evento avrà luogo a partire dalle ore 18.30 presso la Sala Conferenze della sede di Confindustria Lecco e Sondrio, in Via Caprera 4 a Lecco.