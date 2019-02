Carnevalone 2019

Dal 3 al 9 marzo torna il tradizionale appuntamento con il Carnevalone di Lecco: una settimana fitta d'iniziative fra tradizione, storia e divertimento in maschera.

Domenica 3 marzo alle ore 16 ritrovo in piazza XX Settembre, dove verranno nominati i Regnanti, Re Resegone, Regina Grigna e Gran Ciambellano, che guideranno poi un corteo accompagnato dal corpo musicale "Santa Cecilia" di Barzio fino al palazzo comunale. Qui verranno consegnate al Re e alla Regina del Carnevale, dalle mani del sindaco Brivio, le chiavi della città e verrà letto il proclama.

Nell'arco della settimana i Regnanti faranno tappa nelle scuole dell'infanzia, all'istituto "Airoldi e Muzzi" e ceneranno con i ragazzi disabili al circolo "Campaniletto" di Pescarenico.

Giovedì pomeriggio torna l'apprezzata animazione in piazza XX Settembre a cura de "ilfiloTeatro", mentre di sera è in programma il Gran Galà, ovvero la cena insieme ai Regnanti presso il salone dell'Oratorio San Francesco, seguita dalla serata musicale. Venerdì pomeriggio i Regnanti faranno infine un tour della città.

I festeggiamenti culmineranno con l'attesissima sfilata di sabato 9 marzo, quando, alle ore 14.30 da piazza Cappuccini, partirà il corteo con i carri allegorici, che percorrerà le vie del centro città per poi raggiungere piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni per gli allestimenti più particolari e l'esibizione del Gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna. La sarata si concluderà poi all'insegna della musica in piazza Garibaldi e XX Settembre.

Il programma del Carnevalone

Domenica 3 marzo

ore 16: ritrovo in piazza XX Settembre con i Regnanti e il corpomusicale Santa Cecilia di Barzio. Partenza del corteo per il Palazzo Comunale

ore 16.30: consegna delle chiavi della città

ore 16.45: rinfresco offerto dai Regnanti

Martedì 5 marzo

Visita dei Regnanti alle Scuole dell'Infanzia

Mercoledì 6 marzo

ore 15: visita dei Regnanti all'Istituto "Airoldi e Muzzi" con accompagnamento musicale di Daniele Violi

ore 19.30: cena con i ragazzi diversamente abili presso il Circolo Campaniletto di Pescarenico

Giovedì 7 marzo

ore 16.30: Piazza XX Settembre (fronte Palazzo delle Paure)m animazione e merenda per tutti i bambini. Le allieve del GALAS truccheranno le mascherine

ore 20.00: Gran Galà presso il salone dell'Oratorio San Francesco, in piazza Cappuccini. Cena con i Regnanti e serata musicale con DJ Max. Prenotazione obbligatoria entro il 5 marzo

Venerdì 8 marzo

ore 15-18: in giro con i Regnanti

Sabato 9 marzo