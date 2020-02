Carnevalone 2020

Domenica 23 febbraio

Ore 16.00

ritrovo in piazza XX Settembre con i Regnanti e il premiato corpo musicale G. Donizetti di Calolziocorte

Ore 16.20

Partenza del corteo per il Palazzo Comunale attraverso via Roma, via C.Cattaneo, via Cairoli, via Cavour, via Volta e piazza Diaz

Ore 16.30

Consegna delle chiavi della città ai Regnanti da parte del Sindaco del Comune di Lecco, dott. Virginio Brivio

Ore 16.45

Rinfresco per tutti offerto dai Regnanti, a cura di LtM, Alpini Pizzo D'Ema.

Martedì 25 febbraio

Visita dei Regnanti alle Scuole dell’Infanzia della città

Mercoledì 26 febbraio

Ore 15.00

Visita dei Regnanti all’Istituto “Airoldi e Muzzi” con accompagnamento musicale di Daniele Violi

Ore 19.30

Cena con i ragazzi diversamente abili presso il Gircolo Campaniletto di Pescarenico

Giovedì 27 febbraio

Ore 16.30

Piazza XX Settembre (fronte palazzo delle Paure)

Animazione con ILFILOTEATRO “IL TESORO DEL CAPITANO” e merenda per tutti i BAMBINI offerto da Nonna Pallina

Dalle 15.30 saranno presenti le allieve del GALAS - Lecco per truccare le mascherine

Ore 20.00

GRAN GALA. Cena con i Regnanti presso il salone, dell’Oratorio San Francesco, p.za Cappuccini, a seguire musica dal vivo con DJ MAX. Prenotazione obbligatoria entro martedì 25 febbraio.

Venerdì 28 febbraio

Durante la giornata

I Regnanti nei quartieri della città

Ore 15 circa

Visita agli ospiti RSA Borsieri Lecco

Sabato 29 febbraio

Ore 14.30

Partenza SFILATA DEL CARNEVALONE da P.zza Cappuccini

Ore 16.30/17

In Piazza Garibaldi esibizione Gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna. A seguire PREMIAZIONI CARRI E GRUPPI.

Ore 21.00

Piazza Garibaldi

Spettacolo CARIOCA DANCE a seguire musica con DJ.

P.zza XX Settembre, fronte Palazzo Paure

Musica Country con 700 metri sopra il cielo

Carnevalone Lecco 2020: il percorso

P.zza Cappuccini, Viale Turati, Via Parini, Via Ongania, Via Resinelli, Largo Montenero, Via Volta, Via Cavour, P.zza Garibaldi, P.zza Mazzini, P.zza Manzoni, V.le Dante,Via Marco d’Oggiono, Via Sassi, P.zza Diaz e rientro sfilata verso P.zza Cappuccini.

Gallery