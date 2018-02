Un pomeriggio di allegria e di divertimento - sabato 17 febbraio - con il "Carnevale Derviese".

Il borgo lariano sarà animato dal corteo di carri e maschere, che partirà alle ore 14 da via Duca d'Aosta in direzione del Parco Boldona, ma non solo: spettacolo di magia, truccabimbi (dalle ore 13.30 presso il Lavatoio Sedeia), gonfiabili per i più piccoli ed una gustosa merenda per tutti.