Festa di Carnevale

È "il cibo" il tema della sfilata del Carnevale di Mandello del Lario in programma domenica 11 febbraio.

Il corteo mascherato, organizzato dal Comune di Mandello del Lario, Oratorio Sacro Cuore e Oratorio San Lorenzo, partirà alle ore 15 seguendo il percorso: Via N. Sauro, Via C. Battisti, P.zza IV Novembre, Via Dante, Via Manzoni, Piazza del Mercato, dove (ore 16) ci sarà un momento di animazione per i più piccoli e chiacchiere in allegria per tutti.