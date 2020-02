Carnevale a Villa Monastero

Sabato 22 febbraio Villa Monastero aprirà eccezionalmente al pubblico nel pomeriggio per ospitare l’arrivo del corteo di bambini in maschera in occasione del Carnevale a Varennaorganizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Varenna con la collaborazione della Pro Varenna.

Il corteo partirà da piazza San Giorgio alle 14.30; il programma prevede anche un laboratoriodedicato ai bambini per la creazione di candele di cera e una merenda offerta dalla ProVarenna.

L’ingresso al Giardino sarà libero per tutti, mentre sarà possibile visitare la Casa Museo al prezzo speciale di 3 euro.

Il Giardino botanico e la Casa Museo saranno aperti anche domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 16.30, secondo i consueti orari di apertura.

Intanto, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio la Provincia di Lecco ha organizzato due visite a tema alla scoperta della Casa Museo di Villa Monastero a Varenna in occasione della ricorrenza di San Valentino.

L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo, con la partecipazione di circa 60 persone divise in due gruppi. I visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere una serie di aneddoti sulla vita privata delle coppie che hanno abitato la Villa negli ultimi due secoli e di scoprire la storia che lega Francesco Hayez e il suo dipinto “L’ultimo bacio di Giulietta e Romeo” a Villa Monastero.

Gallery