54° Carnevale Oggionese

Edizione numero 54 - domenica 11 febbraio - per il Carnevale Oggionese, organizzato dalla Pro Loco Oggiono in collaborazione e con il patrocinio del Comune di oggiono.

La sfilata del corso mascherato partirà alle ore 14 da Viale Vittoria, per proseguire poi in: Piazza Sironi, Via Marco d'Oggiono, Piazza Manzoni, Via Longoni, Piazza Garibaldi, Via Montegrappa, Via Papa Giovanni XXIII, Via Milano, Piazza Sironi, Viale Vittoria.

Il ristoro e le premiazioni si terranno presso l'area "Fiera di S. Andrea".

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 8 aprile.