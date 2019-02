La Pro Loco di Oggiono con il Comune organizzano il 55° Carnevale Oggionese che si svolge domenica 3 marzo 2019.

Alle ore 14.00 la sfilata del corso mascherato parte da Viale Vittoria, proseguendo per Piazza Sironi - Via Marco d'Oggiono - Piazza Manzoni - Via Longoni - Piazza Garibaldi - Via Montegrappa - Via Papa Giovanni XXIII - Via Milano - Piazza Sironi - Viale Vittoria.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 5 maggio 2019 con partenza alle ore 15.00.

