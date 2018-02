"Carnevale a Villa Monastero": un successo di colori, allegria e maschere

Ha avuto davvero un ottimo riscontro il "Carnevale a Villa Monastero", organizzato come tradizione dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Varenna con la ProVarenna. Sono stati oltre 200 i partecipanti, tra bambini e adulti, a partecipare all'edizione di quest'anno.

Le porte della Villa si sono aperte sabato 10 febbraio, con l'accompagnamento del Corpo musicale liernese. Il corteo della sfilata di Carnevale ha così portato la sua allegria e i suoi colori nel giardino della celebre casa-museo lariana, ricevendo una gustosa merenda a base di chiacchiere e cioccolata calda preparate dai volontari della ProVarenna.

Allestito per l'occasione, con grande successo, il laboratorio di maschere, al termine del quale si sono svolte le premiazioni: assegnati Premio Originalità, Premio Animaletti, Premio Maschera in tema con la Villa.

«Anche quest'anno abbiamo riproposto l'apertura di Villa Monastero per il tradizionale Carnevale che come sempre è stato festeggiato con entusiasmo da numerosi bambini e famiglie - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo, Luigi Comi - L'apertura al pubblico della Villa per la nuova stagione è prevista per giovedì 1 marzo: molte sono le iniziative per i visitatori, che potranno scegliere tra attività culturali, per famiglie o di semplice svago».

L'appuntamento da non perdere, in ogni caso, è in calendario per il 18 febbraio, pochi giorni dopo San Valentino, con l'iniziativa "Il Bacio più bello".

