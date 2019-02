Carta Canta al Spazio Teatro Invito

Manuel Ferreira, artista argentino da vent'anni in Italia e Massimo Latronico, musicista e fondatore dell'Orchestra multietnica di Via Padova di Milano, ci portano con le parole e la musica a parlare di diritti, di cittadinanza, di cittadini di seconda generazione. Sono i figli degli immigrati, nati o cresciuti in Italia, che hanno fatto scuole italiane, studiato italiano, ma non sono cittadini italiani, non legalmente. Le loro storie a volte amare a volte paradossali, ci mettono di fronte a un'Italia stanca e ferma, indifferente ai cambiamenti del mondo. Sono le loro storie, raccolte attraverso le interviste realizzate in collaborazione con la rete G2 di Milano, a metterci di fronte alla necessità di ripristinare la nostra cittadinanza, anche per noi che italiani lo siamo già, e uscire da uno schema pietrificato di vivere e pensare.

Che futuro ha un Paese dove milioni di bambini nati o cresciuti in Italia non sono italiani? Quanto manca che un Paese diventi un vero Paese, un cittadino un vero cittadino. La cosa importante è guardare cosa abbiamo attorno a noi e poi scegliere il proprio posto in questo mondo. Essere cittadini è come un viaggio continuo, mai dire “sono arrivato”.

