Agrinatale.. La casa e la fattoria di Babbo Natale!

Si rinnova l'appuntamento con "AGRINATALE e la Fattoria di Babbo Natale", giunto alla seconda edizione... anche quest'anno Babbo Natale ha deciso di fermarsi in Valsassina e sarà contentissimo di accogliere grandi e piccini che vorranno venire a fargli visita presso il Centro Zootenico della Valsassina e della Montagna Lecchese, a Pasturo in via Provinciale, 4.

Babbo Natale sarà accompagnato dai suoi bravissimi elfi, i quali vi condurranno nella visita della sua casa, degli animali della sua fattoria, vi faranno salire sul suo cavallo e partecipare ai suoi bellissimi laboratori. Inoltre, si potranno degustare diversi prodotti tipici delle Aziende Agricole del territorio e visitare mercatini dell'artigianato.



Novità di questa edizione il concorso denominato "GREEN CHRISTMAS...PER UN NATALE ECOSOSTENIBILE", in collaborazione con il Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, l’Amministrazione Comunale di Pasturo e la Valsassina la Valle dei Formaggi. Si tratta di un concorso di decorazioni sostenibili riservato alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio. Attraverso questa iniziativa s vuole sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, aumentare la loro consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riutilizzo degli oggetti, nonché coinvolgerli sulle tematiche dell’inquinamento. L’idea è dunque quella di invitare i ragazzi a pensare e realizzare, insieme ai loro insegnanti, degli ornamenti natalizi fatti con i materiali di tutti i giorni, reinventandoli in maniera originale per vestire a festa i tradizionali abeti. Gli alberi addobbati saranno posizionati all’aperto in prossimità della sede Centro Zootecnico in via Provinciale 4 a Pasturo, che diventerà la cornice per rendere visibile al territorio la fantasia dei piccoli artisti.