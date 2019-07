Alberto Casiraghy presenta "Chiederò a cento pettirossi"

Lui è autore, illustratore, editore-artigiano che nel 1982, nel cuore della Brianza, ha dato vita alla Pulcinoelefante, casa editrice che pubblica aforismi in preziose edizioni da artista. Lei è milanese, si occupa di illustrazioni per l'infanzia, i suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue diverse ed è stata protagonista di una retrospettiva del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, a Roma.

Alberto Casiraghy e Bimba Landmann firmano, insieme, uno speciale libro illustrato: si tratta di Chiederò a cento pettirossi, volume edito da Carthusia che sarà presentato giovedì 18 luglio alle 21 alla Libreria Volante di Lecco. Un appuntamento adatto a grandi e piccini, in un mese che ha già portato nella libreria di via Bovara anche il tre volte campione italiano di Poetry Slam e finalista di Italia's Got Talent Simone Savogin e l’illustratrice e scenografa Martina D. Carcano.

Una serie di aforismi

Un libro, quello protagonista il prossimo giovedì sera, nato dall'amicizia tra Casiraghy e Landmann e che raccoglie, esattamente com'è nello stile dell'artista che ha fatto della sua casa un laboratorio con oltre 10mila titoli stampati, una serie di aforismi, forma letteraria che in poche parole racchiude ironia, poesia, saggezza e sarcasmo. Un susseguirsi di brevi pensieri, quindi, per l’occasione tutti dedicati al mondo degli animali e pensati per guidare piccoli e grandi lettori «in una dimensione profonda di riflessione - come si legge nella presentazione del volume - attraverso un meraviglioso percorso visivo».

Un libro, ancora, che non è solo "semplice" raccolta di aforismi e illustrazioni, ma che invita anche il lettore a mettersi alla prova, a fissare su carta pensieri e immagini. «L'aforisma - si legge nella quarta di copertina - è la gioia, l'avventura e la magia di conoscere se stessi e il mondo. Bisogna imparare a lasciarsi andare liberamente, con la mente e con il cuore. E poi i pensieri per magia hanno voglia di essere scritti. E spesso chiedono di essere illustrati».

«Siamo molto felici - commenta Shantala Faccinetto, titolare della Libreria - di ospitare ancora una volta Alberto Casiraghy con questo nuovo libro. L'incontro della sua poesia con l'arte di Bimba Landmann ci regaleranno una serata di incanto per grandi e piccini».