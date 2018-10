Ludoo Castgnata al Parco Ludico

Sabato 13 ottobre il Parco Ludico aspetta tutti gli amici galbiatesi e non per una castagnata in compagnia e laboratorio creativo con l’educatrice ambientale Lucia Castelli.

Il programma del pomeriggio

ore 14.00: ritrovo al Parco Ludico e partenza per la raccolta delle castagne nei boschi di Galbiate

ore 16.00: rientro al Parco Ludico e laboratorio creativo per i bimbi "ANIMALI DI FOGLIE" (contributo grazie al Comune di Galbiate 5€ per chi si prenota - 6€ per chi arriva al momento)

Chi non partecipa al laboratorio può comunque fermarsi a giocare negli spazi del Parco Ludico aspettando la merenda con le castagne.

ore 17.00: facciamo merenda con le castagne arrostite!

Iscrizioni entro venerdì 12 a parcoludico@gmail.com - 3347368295.

E' ben accetto l'aiuto dei genitori soprattutto per la preparazione e cottura delle castagne. Attenzione! In caso di pioggia la castagnata verrà rimandata a sabato 20, mentre il laboratorio è comunque confermato.