Castagnata in piazza Cermenati con i Lions

Castagnata in piazza Cermenati a Lecco. L'appuntamento è per domenica 21 ottobre dalle 9.30 alle 18.30. L'iniziativa è promossa dal Lions Club Valle San Martino e dal club satellite di Malgrate, in collaborazione con la Pro loco di Erve.

Grazie alla burollata sarà possibile conoscere e sostenere una delle tante iniziative di solidarietà dei Lions del territorio, quella relativa al servizio dei cani guida addestrati nel centro di Limbiate, una delle più importanti realtà europee per la soluzione dell'accompagnamento delle persone non vedenti con l'ausilio degli amici a quattro zampe. Grazie ai Lions, grandi e bambini potranno dunque gustare le burolle per l'intera giornata di domenica 21 in una delle piazze centrali di Lecco. In caso di maltempo la castagnata verrà rinviata a domenica 28 ottobre, stesso luogo, stessi orari.