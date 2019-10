Castagnata benefica in favore dei pompieri di Valmadrera

Domenica, dalle 8.30 alle 20, si terrà l'annuale castagnata in sostegno della caserma dei Vigili del Fuoco di Valmadrera: appuntamento fissato in piazza Monsignor Citterio. All'interno della manifestazione benefica sarà presentato il nuovo mezzo Ford Ranger, acquistato dal'associazione onlus "Amici dei Pompieri di Valmadrera": sarà dato in uso alla caserma della cittadina.

Quest'anno, oltre alle castagne, saranno vendute anche delle magliette per raccogliere ulteriori fondi da destinare sempre ai VVF di Valmadrera.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della Castagnata per raccolta fondi organizzata dall’Associazione “Amici dei Pompieri di Valmadrera”, con esposizione di mezzi di soccorso, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di Piazza Monsignor Citterio a partire dall’intersezione con Via Manzoni - Via Roma sino all’intersezione con Via Stoppani e Via Sant’Antonio (altezza civico nr. 8 di Piazza Citterio) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di domenica 13 ottobre 2019 .

