Alla scoperta dei castagneti da frutto di San Tomaso

Alla scoperta del territorio del Lario Orientale e della Valle San Martino. Le Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana organizzano infatti, con i volontari del Museo della Vita Contadina di San Tomaso, un'uscita nella località sulle alture di Valmadrera alla scoperta della flora, della fauna e delle tradizioni locali.

L'appuntamento con "I castagneti da frutto di San Tomaso a Valmadrera" è per domenica 13 ottobre con ritrovo e partenza in via Giacomo Leopardi 9 presso le scuole elementari alle ore 10. L'itinerario prevede un'escursione con visita alla selva castanile di San Tomaso con possibilità di visita al Museo della vita contadina. A fare da guida ai partecipanti sarà l'agronomo Stefano D'Adda. Il gruppo rienterà intorno alle 13, la partecipazione è libera e gratuita.