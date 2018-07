Forte maltempo in arrivo: rinviata la cena in bianco

La Notte Bianca di Lecco perde un pezzo. A partire dalla serata di giovedì e sino a sabato pomeriggio la città sarà colpita dalle forte perturbazioni previste dagli esperti del meteo, che hanno annunciato l'arrivo di una forte perturbazione su tutto il Nord Italia. E, quindi, gli organizzatori di "My Secret Dinner", la cena in bianco che si tiene in centro città o poco fuori, hanno deciso di far slittare lo svolgimento della manifestazione di una settimana, che si terrà sabato 28 luglio.

Saranno mantenute valide le iscrizioni già registrate in vista della data di sabato 22, come fatto sapere dall'organizzazione. Al momento non si sono registrate ulteriori defezioni rispetto al programma della "Notte Bianca" originariamente comunicato.