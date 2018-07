Cena in bianco a Sirone

Si parla ancora di Telethon nella realtà sempre generosa del territorio provinciale di Lecco dove tutti danno il meglio di sé per un unico obiettivo: sostenere la ricerca scientifica, unica forza capace di allontanare tanti bambini dalle gravi malattie genetiche. Il prossimo appuntamento sarà tutto a sfondo culinario ed è previsto per sabato 7 luglio a Sirone: “Una serata in bianco”.

Un evento tra le tante iniziative dell’Amministrazione comunale di Sirone nell’ambito del 39° giugno Sironese. Una cena in bianco nella splendida cornice della Villa Imperiale sede del Municipio di Sirone. Un'unica regola da rispettare: vestirsi con un capo bianco e poi portare da casa cibo, bevande, stoviglie, tovaglie. Al resto penserà l’organizzazione che metterà a disposizione : tavoli, sedie e dolce artigianale. Ad allietare la serata ci sarà l’intrattenimento musicale dei Blues Revenge e sarà presente una piccola mostra fotografica documentale sulla storia della Villa stessa.

Costo di iscrizione 7€, che saranno interamente devoluti a Telethon. L’iscrizione è obbligatoria e si può effettuare presso la biblioteca di Sirone entro il 5 Luglio.

L’intento della manifestazione sarà quello di colorare di bianco il cortile di Villa Imperiale, inoltre gli iscritti avranno anche la possibilità di visitare la torretta.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la scuola.

Per tutti i gusti e per tutte le età, per riscoprire un luogo e reinventarsi un modo per vivere un giocoso momento di convivialità sociale.

La cena in bianco nasce per donare una speranza forte a tutti gli ammalati di una malattia genetica. E’ bello pensare che il semplice gesto di cenare tutti assieme li possa sostenere.