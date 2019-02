Cerimonia per il 75° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944

Giovedì 7 marzo, in occasione del 75° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944, in memoria dei caduti e dei deportati, Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Comune di Lecco e Provincia di Lecco organizzano una cerimonia per ricordare il sacrificio dei lavoratori lecchesi per la libertà e il riscatto dell'Italia dalla dittatura.

Il programma dell'evento

ore 8.30 - Santa Messa nella chiesa Santi Martiri Gervaso e Protaso di Castello a Lecco; celebra don Egidio Casalone

ore 9.15 - Ritrovo istituzioni, associazioni, partiti e cittadini sul piazzale adiacente alla chiesa di Castello; partenza del corteo per Corso Matteotti e Via Castagnera

ore 9.30 - Momento di raccoglimento al parco 7 marzo in corso Matteotti, con una ricostruzione dei fatti del ’44 a cura dell'Anpi di Lecco

ore 9.45 - Omaggio floreale alla lapide dei caduti in Via Castagnera per ricordare i lavoratori lecchesi deportati nei campi di sterminio nazisti

ore 10.00 - Prosecuzione della cerimonia nell’aula magna ex Bovara di Via XI Febbraio 8

Presenti alla cerimonia

Claudio Usuelli, Presidente della Provincia di Lecco

Filippo Guglielmino, Questore di Lecco

Giancarla Pessina, Anpi Lecco

Gli studenti degli istituti lecchesi che partiranno per il Viaggio per la Memoria 2019 da Lecco ad Auschwitz

Gli interventi previsti