"Cervellone" benefico

Un Cervellone per la beneficenza. Domenica 15 Settembre, presso il Cineteatro Edelweiss di Besana Brianza, si terrà un evento che abbina divertimento e cultura a scopo benefico: si svolgerà un divertente quiz multimediale, il cui ricavato sarà devoluto all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, Ospedale Pediatrico, per il progetto di monitoraggio terapeutico dei farmaci. La modalità è proprio quella del famoso gioco Il Cervellone.

Ricco il carnet degli sponsor: Banca Credito cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro - sede di Veduggio con Colzano, Fratelli Tentori di Renate e Gioielli Conti (Besana Brianza), che ha messo a disposizione il primo premio: un girocollo in oro bianco 18 carati con 0,12 carati di diamanti!

Sono previsti premi estremamente interessanti, di tutti i tipi e non solo per i primi piazzamenti: ad esempio selezioni di birre dal birrificio artigianale Dulac, ingressi per terme e ingressi per il Planetario di Lecco, stampe fine art a marchio The Lone Fox - Nature Photography, una notte presso il B&B La Ceci di Macherio, SanaPianta by Giardango e altro!

Per partecipare è necessario contattare gli organizzatori che vi invieranno l'invito: l'email di riferimento (anche per eventuali informazioni) è toshua.info@gmail.com.

L'evento sarà suddiviso in manche tematiche e una finale.

La quota di iscrizione è di 6 euro a persona (ovviamente qualsiasi donazione in più è assolutamente gradita) e le squadre devono essere composte da un minimo di 2 a un massimo di 6 persone.