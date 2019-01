Domenica 20 GENNAIO

il Civico Museo della seta Abegg di Garlate, in collaborazione con la pro loco di Olginate,​ propone:



B.A.M. BAMBINI AL MUSEO.



Visita guidata e laboratorio per tutta la famiglia!!!

-CHI HA PAURA DELLA GIUBIANA?-



15.00 -16.00 Visita guidata alla scoperta del Museo Abegg.

16.00 -17.00 Raccontiamo la leggenda della nostra strega brianzola e realizziamo una bambola che rappresenti le nostre piccole paure. Ragni, Fantasmi, Temporali... tutto questo non ci farà più paura non appena avremo bruciato la nostra "Giubianina" nel grande falò che si terrà ad Olginate il 26 gennaio in occasione di Brusa Ginée 2019, organizzata dalla Pro Loco di Olginate.



CONTRIBUTO RICHIESTO PER VISITA GUIDATA E LABORATORIO.

Adulti 6€; bambini 6€; 4€ dal secondo figlio; gratuito sotto i 3 anni.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3319960890/ prenotazione@museosetagarlate.it

www.museosetagarlate.it



Il Museo è aperto tutti i sabati dalle 14.30 alle 17.30 e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (orario invernale).