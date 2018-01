Pista di pattinaggio a Lecco: apertura prolungata

La pista di pattinaggio di Lecco non chiude a fine gennaio, ma domenica 4 febbraio. La decisione di rinviare la chiusura è stata presa e comunicata dal Comune di Lecco grazie al notevole successo riscontrato durante il periodo di attività della struttura, diventata un punto di ritrovo e di riferimento per bambini e adulti. «Ciò che mi ha colpito di più - spiega il direttore Ferdinando Uga - è stato il calore dei lecchesi, capaci di circondare la pista di pattinaggio, in questi mesi, di un clima sempre familiare e "frizzante"».

Il 4 febbraio - ore 15 - il direttore Uga offrirà cioccolata calda e chiacchiere ai visitatori, in modo da «salutare il periodo natalizio e accogliere sul ghiaccio, insieme ai cittadini, il carnevale».