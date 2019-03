Sette pianisti e un duo per interpretare le età del genio Chopin

Un evento di particolare spessore che si svolgerà a Mandello sabato 30 marzo.

Organizzata in collaborazione da Proloco Mandello, Scuola di musica San Lorenzo e Lago di Como in musica, relatore il M° Luciano G. Andreoli (Artista del Teatro alla Scala, coro e parti solistiche), si terrà al teatro San Lorenzo di via 24 Maggio una serata concertistica.

Sette pianisti ed un duo saranno impegnati a celebrare le ”età di Chopin”: un microscopico percorso tra le opere da lui scritte a partire dai suoi 8 anni, quando iniziò una geniale e produttiva esplosione di novità mai ripetitive.