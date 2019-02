Ciaspolata notturna al Rifugio Riva

Sabato 9 febbraio si terrà la quinta edizione della ciaspolata in notturna sui sentieri della Grigna e della ZacUP. Anche quest'anno il gruppo si dirigerà verso il Rifugio Riva, balcone naturale sulla Valsassina e punto di partenza per numerose escursioni, dal S.Calimero, al Passo Zapel.

Il ritrovo è fissato alle ore 17:30 presso la scuola elementare di Pasturo.

L'avvio della ciaspolata in gruppo è previsto per le ore 18:30. La cena è stimata per le 20:15, in modo da poter dare l'opportunità a tutti i partecipanti che hanno prenotato la cena, di sedersi insieme al tavolo per cenare con polenta, stinco, salamelle e formaggi. E' previsto un gruppo di rientro indicativamente attorno alle 24:00.

Per la cena è necessaria la prenotazione utilizzando il form online (http://www.teampasturo.it/index.php/pages/ciaspolata2019).

Quota di sola partecipazione: € 5,00

Partecipazione + Cena e Vin Brulè al Rifugio: € 25,00 (prenotazione obbligatoria sino a un massimo di 90 iscritti)

Essendo un'escursione libera e non competitiva il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine a danni procurati a se stesso o a terzi, conscio altresì dell'ambiente in cui si svolge l'escursione.