Ci sarà musica dal vivo, con l’attesissima esibizione del cantante e percussionista brasiliano Fabio Allman. Ci saranno i balli, con l’esibizione della scuola di Capoeira Geração di Calolziocorte e il coinvolgimento dei presenti. E, soprattutto, il buon cibo, con specialità basiliane in versione street food da assaporare all’aperto, il tutto rigorosamente plastic free. Dopo il successo della scorsa edizione, torna Cibo e Musica dal Mondo, una serie di itinerari nel gusto e nella cultura di diversi paesi, come sempre organizza dalla Taverna ai Poggi di Lecco in collaborazione con il Crams e Les Cultures Onlus. Tre appuntamenti, uno al mese, per una rassegna che intende puntare sempre più l’attenzione sullo scambio culturale, sull’incontro tra tradizioni, sull’integrazione e che si apre sabato 22 giugno (dalle 18.30) con la serata dedicata al Brasile. Un evento speciale, che oltre a proporre l’ormai consolidata e apprezzata formula delle stazioni del gusto – con diverse postazioni dedicate alle più celebri specialità brasiliane, dal churrasco alla feijolada – sarà un vero viaggio nella musica e nelle danze di questa terra sudamericana.

Atteso per sabato, come anticipato, il cantante Fabio Allman, artista con alle spalle una carriera più che ventennale che l’ha portato a lavorare al fianco di personalità quali Tom Capone, Nando Reis e Cassia Eller. Fondatore e leader dei Monobloco, pluripremiata street band brasiliana, per 16 anni Allman ha portato in giro per le principali città del Brasile e del mondo l’energia tipica dei carnaval blocos, formazioni di strada che ben rappresentano lo spirito del grande Carnevale brasiliano. Interprete estremamente versatile, a Lecco sarà affiancato dal polistrumentista Rodrigo Amaral e proporrà un concerto che spazierà dalla Samba al Blues, sino alla Bossanova. E poi, accanto alla musica, i balli, con la partecipazione del gruppo Capoeira Geração di Calolziocorte, pronto a far conoscere ai partecipanti quest’antica arte marziale brasiliana, capace di unisce gioco, lotta e musica.

Ma protagonista indiscussa dell’iniziativa sarà, come sempre, l’arte culinaria: grazie alla presenza della cuoca italo-brasiliana Milena Alborghetti – originaria di San Paolo e oggi residente a Lecco – gli chef della Taverna si cimenteranno nella preparazione dei piatti tipici, dando forma a un originale street food festival che porterà nella grande terrazza esterna al ristorante le diverse stazioni del gusto. Feijolada con arroz, Ensalada e banana de terra frita, Pao de queijo, Moqueca, Mousse o maracujá, Pizza del forno a legna della Taverna, Gelado ai gusti brasiliani e proposto nell’originale carretto da GE_LATTERIA di Sirtori, Chiringuito con cocktails e birra del birrificio artigianale sociale PINTALPINA e Churrasco preparato dal churraschero esperto Reginaldo Caroni: queste le proposte culinarie per la serata, da selezionare a seconda del viaggio che si vuole intraprendere (sono disponibili pass per una, due, quattro, sei e tutte le stazioni).

«Dopo il successo della prima edizione del 2018 – commenta la titolare Cinzia Ghirardello – siamo felicissimi di riproporre una rassegna che vuole portare a Lecco tradizioni di terre lontane o vicine, connettendoci anche con le comunità presenti sul territorio. Vogliamo offrire delle occasioni per scoprire e conoscere meglio la loro cultura e per creare quell'integrazione che vogliamo faccia parte non solo di queste belle serate e feste ma anche del nostro quotidiano. È una grande soddisfazione per tutto lo staff della Taverna – continua – vedere gente di culture diverse, ospiti e amici felici di vivere una serata speciale che, dopo aver allietato il palato con le specialità del paese ospite, con un crescendo di ritmo e musica trascina tutti i presenti in balli e danze».

