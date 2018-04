CineInCittà: #storiadiunagoccia di Nicoletta Favaron

Venerdì 13 aprile si conclude la terza edizione della rassegna CineinCittà, patrocinata dal Comune di Lecco e organizzata in collaborazione con Lecco Film Commission e Spettacolaree.

A partire dalle 21 presso lo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo, con ingresso libero e fino ad esaurimento posti, verrano proiettati il mediometraggio #storiadiunagoccia di Nicoletta Favaron, regista lecchese e nuova vice presidente del Festival della Montagna e dell’Esplorazione Città di Trento in programma dal 26 aprile al 6 maggio, e il corto L'albero di cartone di Maurizio Faia. La serata proseguirà con i videoclip del rapper lecchese Emanuele Battazza, in arte "Batti" e del fotografo e videomaker Matteo Colombo e si concluderà con il saggio degli allievi che hanno partecipato ai corsi e laboratori organizzati dall'associazione Spettacolaree.

Ai primi classificati delle 3 categorie in gara l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza consegnerà personalmente un abbonamento valido per la rassegna teatrale Altri Percorsi 2018, al via a partire dal mercoledì 18 aprile al cineteatro Palladium di Lecco.

Tutti i registi e i filmaker che hanno contribuito alla realizzazione de CineInCittà 2018 riceveranno un attestato di partecipazione e la possibilità di promuovere il loro lavoro sul sito www.filmcommissionteam.it.

"La terza edizione di CineInCittà, che ha visto la partecipazione non solo di tanti giovani film maker del territorio e non, ma anche di un ricco pubblico di affezionati, valorizza il lavoro delle giovani generazioni, le loro competenze e le loro passioni - commenta l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Grazie a un lavoro di rete sul territorio che passa anche attraverso la collaborazione con le sale polivalenti, culturali e cinematografiche presenti, nonostante l'assenza di un multisala, CineInCittà riporta il cinema in città, mentre stiamo già lavorando alla creazione delle basi per una nuova edizione di questa preziosa rassegna".