La luna e il cinema: ciclo di incontri al Planetario

Il cinema e la Luna al Planetario. Comincia questa sera, mercoledì 6 febbraio, il ciclo di quattro incontri dedicati al rapporto tra la settima arte e il nostro satellite. Come tutte le forme espressive, come tutte le discipline e come gli uomini in ogni tempo e in ogni luogo, anche il cinema ha subito il fascino della nostra fedele compagna cosmica.

Nella prima serata il tema verrà trattato attraverso un'ampia panoramica da Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario, dal critico cinematografico Giulio Sangiorgio, direttore di Film Tv, e dallo studioso di cinema Massimo Ferrari.

Un taglio divertente e agile che spazierà dagli effetti profondi avuti dalla Luna nella storia della Terra alle invenzioni letterarie e visive fino agli errori e alle perle nella storia del cinema e della televisione. Il ciclo è organizzato da Dinamo Culturale in collaborazione con il gruppo Deep Space, una sinergia già collaudata e che avrà ampi sviluppi futuri.

L'ingresso ha un prezzo speciale unico di 3 euro. L'inizio è fissato alle 21.