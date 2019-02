E l'Oscar va... al cinema Palladium: da venerdì c'è "Green Book"

Anche quest'anno si è svolta la premiazione più importante della cinematografia internazionale, ovvero l'assegnazione degli Oscar.

Da venerdì prossimo al Palladium sarà proiettato Greenbook, il vincitore della prestigiosa statuetta come miglior film. Una storia intensa fra un elegante e colto pianista afroamericano e la sua guardia del corpo rozza e ignorante, ambientata nell'America degli anni '60. Ma altri film premiati sono passati sul telone della sala di Castello.

A partire dall'accoppiata dei miglior attore/attrice protagonista che è andata a Rami Malek per il suo Freddy Mercury di Bohemian Rhapsody e alla superba regina interpretata da Olivia Colman ne La favorita, il film del regista di origine greca che, in un recente passato, aveva suscitato qualche perplessità per il suo The Lobster.

Proseguiamo con Spider Man (miglior film d'animazione), e continuiamo con Lady Gaga e la sua Shallow tratta da A Star is Born (miglior canzone originale). Finiamo in bellezza con Black Panther (miglior scenografia, costumi e colonna sonora originale). Senza dubbio un po' di Oscar 2019 sono passati anche dal Palladium.

Chi volesse consolare Glenn Close (settima nomination come miglior attrice protagonista, senza alcuna statuetta) può farlo giovedì prossimo, con il sesto film della rassegna del giovedì The Wife.

Gli orari di Green Book

Venerdì 1 Marzo ore 21

Sabato 2 Marzo 21

Domenica 3 Marzo 16, 18, 21

Lunedì 4 Marzo 21