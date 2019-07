Cinema in piazza - "Il viaggio di Arlo"

Continua la rassegna del Cinema all'aperto in piazza Garibaldi.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 17 luglio, quando sarà proiettato "Il viaggio di Arlo". Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni, che, in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco, propone queste proiezioni nella centralissima location.

"Il viaggio di Arlo" è la storia di una amicizia tra un bimbo, Spot, e un dinosauro, Arlo. L'amicizia che scaturisce fra i due è un percorso che li porterà a maturare, ma anche a riconoscersi come appartenenti a razze diverse, non per questo incompatibili. Un mix di dolcezza e di sentimento per un cartoon che è gustabile anche dagli over 10. Dunque, una storia da non perdere nell'accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi Lecco, sempre e rigorosamente a ingresso libero. Ancora una volta sarà offerto a tutti un servizio di popcorn a offerta libera. Tutte le offerte saranno donate a Telethon per trovare una cura alle oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.