"Home, a casa" in piazza

Continua la rassegna del Cinema all'aperto in pizza Garibaldi in programma tutti i mercoledì di questa estate 2019. Il secondo appuntamento è per il 19 giugno e in programma ci sarà Home a casa. Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco proporrà tutte le proiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

Ribadiamo ancora che è stato completamente stravolto il programma inizialmente previsto e pubblicato. Come già ricordato la scorsa settimana un recentissimo accordo fra la quasi totalità delle case cinematografiche e gli esercenti cinema ha fatto sì che venissero negati i vari permessi per le arene gratuite all’aperto. Come la scorsa settimana ad oggi non siamo ancora in grado di conoscere il film che sarà possibile trasmettere mercoledì 26 giugno.

Per mercoledì 19 giugno la programmazione riguarda un film di animazione della Dreamworks. Home a casa. E’ la storia di un’improbabile amicizia tra una ragazza volitiva che vuole riunire la sua famiglia e un alieno un po' pasticcione. Un cartoon molto più adulto di quanto possa sembrare e che comunque risulta essere una storia avvincente e molto divertente che vi terrà incollati al maxischermo di piazza Garibaldi. Vi aspettiamo nella accogliente arena all’aperto che come sempre sarà ad ingresso libero. Come solito sarà allestito un banchetto con i popcorn cotti al momento in cambio di una libera offerta a favore di Telethon. . Lo diciamo sempre e lo ripetiamo che Ltm sposa da sempre il divertimento consapevole e dunque tutte le offerte derivate dai popcorn saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.