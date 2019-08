Cinema in piazza - "Peter Rabbit"

Primo e unico appuntamento, per questo mese di agosto, con il Cinema all'aperto in piazza Garibaldi. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 7 agosto alle ore 21.15, quando sarà proiettato il cartoon "Peter Rabbit". Alla regia ancora LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco propone queste proiezioni nella centralissima location cittadino.

Peter Rabbit è un cartone animato del 2018 che vede protagonista, appunto, Peter, un simpatico coniglio che. insieme alle sue sorelle gemelle Coda-Tonda, Flopsy Rabbit e Mopsy Rabbit e a suo cugino Benjamin Bunny, combinano un sacco di guai nell’orto del burbero Thomas McGregor.

Sarà, come sempre, attivo un servizio di popcorn a offerta libera. Tutte le offerte saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute. Le malattie genetiche purtroppo non vanno in vacanza e dunque hanno bisogno sempre del nostro sostegno.