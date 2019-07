Cinema in piazza - "Quo Vado"

Altro mercoledì e altro appuntamento con il Cinema all'aperto in pizza Garibaldi. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio, quando sarà proiettata una commedia tutta italiana. Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che, in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco, propone queste proiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

"Quo Vado" di Checco Zalone è un film straordinario, la quarta pellicola dell’attore italiano e il suo ennesimo grande successo; regia ancora una volta affidata a Gennaro Nunziante. Uscita nel 2016, la pellicola ha incassato 65,3 milioni di euro e quasi 10 milioni di biglietti venduti, sfiorando il record di tutti i tempi (quello di Avatar, che nel 2009 incassò 65,7 milioni), e divenendo così di gran lunga il film italiano con l’incasso più alto al botteghino mai registrato.

Sarà presente un attivo servizio di popcorn a offerta libera. Tutte le offerte saranno donate a Telethon per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.